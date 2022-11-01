قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا اذا تم فرض سقف أسعار النفط الروسي

هدد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، بتعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا تم فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية.

وقال الوزير: "إن التدخل في الأسواق ينتهك قواعد المنافسة ويعرض الاستثمار في إنتاج الغاز للخطر، السوق الحرة هي الحل الأفضل دائما".

وأضاف الكعبي، أن قطر وعدت بتزويد أوروبا بالغاز خلال فترة معينة لكن لها الحق في فعل ما تشاء بأحجامها والابتعاد عن الصفقة عندما يكون ذلك مناسبا.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تتوقع إبرام عقود جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الدول الغربية قد تفرض سقفا على أسعار النفط من روسيا، في نطاق يتراوح بين 63 و64 دولارا للبرميل.

وتم أخذ متوسط ​​سعر النفط الروسي المزود بالخارج على مدى عدة سنوات كأساس، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

المصدر: لينتا.رو