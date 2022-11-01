مصدر: تركيا ستنقل رد أوكرانيا حول صفقة الغذاء إلى روسيا

أعلن مصدر مطلع في اسطنبول أن تركيا ستبلغ موسكو بجواب كييف على مخاوف روسيا حول صفقة الغذاء.

وأجاب المصدر عن سؤال عما إذا كان الجانب التركي يعتزم إبلاغ موسكو برد كييف: "بالتأكيد".

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ووفقا له، فإن تركيا تتفاوض مع موسكو وكييف على جميع المستويات.

وأكد أن "جميع الإدارات المعنية برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على استئناف الآلية في أسرع وقت ممكن".

وردا على سؤال عما إذا كان المشاركون في صفقة الحبوب يناقشون مسألة ضمان أمن الممرات البحرية، قال: "تتم مناقشتها، لكن حتى الآن لا يمكنني إخباركم بأي شيء ملموس".

وأجاب عن سؤال حول كيفية تقييمه للمفاوضات بشأن استئناف العمل في ممر الحبوب، قائلا إنه "من السابق لأوانه استخلاص النتائج". مؤكدا أن "العملية مستمرة".

المصدر: نوفوستي