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الخارجية الأمريكية: لا نتوقع اتصالات بين موسكو وواشنطن على هامش قمة مجموعة العشرين

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لا نتوقع اتصالات بين موسكو وواشنطن على هامش قمة مجموعة العشرين
Sputnik
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الاتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين غير متوقعة.

وقال برايس في إفادة صحفية: "لا أتوقع أن تكون هناك مناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا في سياق مجموعة العشرين."

وردا على سؤال حول تقييم احتمالية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن عمل السفارة الأمريكية لدى موسكو وإمكانية زيادة عدد الموظفين الدبلوماسيين هناك، قال برايس: "لا أتوقع أن تكون هذه القضية الثنائية على أجندة مجموعة العشرين الأمريكية".

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، في جزيرة بالي بإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي

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