وسائل إعلام أوكرانية تدعو المواطنين للخروج من المدن والتوجه للقرى

دعت صحيفة "سترانا"، سكان المدن الأوكرانية، بالانتقال من المدن إلى المنازل الريفية التي تحتوي على مواقد للتدفئة، من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.

وقال يوري كورولتشوك، المحلل في معهد الدراسات الاستراتيجية: "من الواضح أنه إذا لم تكن هناك تدفئة وكهرباء ومياه لعدة أيام، فإن السبيل الوحيد هو الخروج من المدن والإخلاء".

ووفقا للخبراء الأوكرانيين، فإن الانتقال إلى القرى والتدفئة بمواد خام بديلة، مثل الحطب، يمكن أن يساعد سكان المباني السكنية متعددة الطوابق على عدم التجمد في الشتاء البارد.

وأشار الخبراء الى أنه، "بالنسبة للعديد من المدن في بعض المناطق.. لا توجد بدائل خاصة للتدفئة، فقط نقاط تسخين ضخمة ومواقد كهربائية".

المصدر: نوفوستي