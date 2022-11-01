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الولايات المتحدة تأمل باستمرار صفقة الحبوب

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الولايات المتحدة تأمل باستمرار صفقة الحبوب
وزارة الدفاع الأمريكية / Lisa Ferdinando
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أعلن البيت الأبيض، عن رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على صفقة الحبوب وإطالة أمدها.

وأوضح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتواصل بشكل حثيث مع جميع الجهات المعنية، وأنها ترى بصيص أمل يتمثل في استمرار مغادرة السفن المحملة بالأغذية والمنتجات الزراعية للموانئ الأوكرانية، رغم إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الصفقة.

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يذكر أن روسيا أعلنت في الـ 29 من أكتوبر تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب، بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف أسطول البحر الأسود، والسفن المدنية في سيفاستوبول.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقة خاصة تابعة للقوات البحرية البريطانية، قامت بالتخطيط وتدريب وتوجيه وتهيئة الظرزف الملائمة، لجنود نظام كييف في المركز الأوكراني الـ 73، لتنفيذ الهجوم.

المصدر: نوفوستي

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