زاخاروفا تنصح بيربوك بشراء خريطة وكتاب تاريخ بعد تصريحاتها عن روسيا

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشراء خريطة وكتاب تاريخ مدرسي بعد دعوتها لمنع صعود روسيا والصين في آسيا الوسطى.

وقالت زاخاروفا: "وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك، دعت إلى منع تعزيز روسيا الاتحادية والصين في آسيا الوسطى".

كتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "ماذا تحمل؟ أنيا / لينا، اشترِ خريطة وكتابا للتاريخ وخذي إجازة للتعرف على العلامات الأساسية للجغرافيا السياسية".

وتقوم بيربوك هذه الأيام في زيارة عمل لدول آسيا الوسطى، وحضرت يوم الاثنين المحادثات في كازاخستان، وعقدت يوم الثلاثاء سلسلة من الاجتماعات في أوزبكستان.

المصدر: نوفوستي