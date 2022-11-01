مدفيديف: انتصار روسيا الكامل في أوكرانيا هو الضامن لعدم اندلاع صراع عالمي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الانتصار الكامل لروسيا في أوكرانيا هو الضامن الوحيد لمنع اندلاع الصراع العالمي الذي يدفع الغرب العالم إليه.

وعلق مدفيديف على الأطروحة التي تقول إنه "لا يمكن السماح لروسيا بالفوز في الحرب"، قائلا: "دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. تدفع الدول الغربية العالم إلى حرب عالمية. وفقط الانتصار الكامل والنهائي لروسيا هو الضامن لمنع اندلاع صراع عالمي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "إذا لم تكن روسيا هي المنتصر، فستكون أوكرانيا. وحدد نظام كييف هدف أوكرانيا في الحرب وهو إعادة جميع الأراضي التي كانت تنتمي إليها في السابق. أي فصلها عن روسيا. وهذا تهديد لوجود دولتنا وانهيار لروسيا الحالية".

وأشار إلى أن مثل هذا الوضع هو سبب مباشر لتطبيق البند 19 من أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.

وتساءل "من يخطط إذا لنزاع نووي، دعوني أعرف؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرا لحرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".

المصدر: تاس