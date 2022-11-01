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السلطات الفنلندية تنفي وقوع جزء من الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا في أيدي العصابات الأوروبية

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السلطات الفنلندية تنفي وقوع جزء من الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا في أيدي العصابات الأوروبية
Globallookpress
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نفت الشرطة الجنائية الفنلندية صحة المعلومات التي نشرتها وسائل إعلامية حول تهريب أسلحة غربية من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت قيادة الشرطة، أن المعلومات التي أفاد بها المفتش كريستر ألغرين عبر إذاعة YLE الفنلندية، حول توريد أسلحة غربية من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي غير صحيحة ولا تلامس الواقع.

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وأضاف ألغرين، أن الشرطة الجنائية تمتلك بيانات تفيد بوقوع كمية من الأسلحة المسجلة ضمن الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف، بحوزة رجال العصابات والمجرمين في فنلندا، وأنه تم العثور على كميات مماثلة منها في السويد، والدنمارك، وهولندا أيضا.

وأكد أن الشرطة الفنلندية تصادر سنويا كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة والمهربة من مناطق الصراعات والحروب، من أيدي العصابات المنظمة.

 

المصدر: نوفوستي

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