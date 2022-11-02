الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا توقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود

أعلن مكتب الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، أن وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وافقت على وقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود يوم غد الأربعاء.

ووفقا للتقرير: "أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك، أن وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وافقت على عدم التخطيط لتحركات السفن في إطار مبادرة البحر الأسود في يوم الأربعاء 2 نوفمبر".

وأشار مركز التنسيق، إلى إجراء 36 عملية تفتيش على السفن في المياه التركية يوم الثلاثاء.

المصدر: تاس