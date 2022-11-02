الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا توقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود
Globallookpress
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أعلن مكتب الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، أن وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وافقت على وقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود يوم غد الأربعاء.
ووفقا للتقرير: "أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك، أن وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وافقت على عدم التخطيط لتحركات السفن في إطار مبادرة البحر الأسود في يوم الأربعاء 2 نوفمبر".
وأشار مركز التنسيق، إلى إجراء 36 عملية تفتيش على السفن في المياه التركية يوم الثلاثاء.
المصدر: تاس