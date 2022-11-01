الاتحاد الأوروبي عقبة خطيرة أمام مساعدة واشنطن لكييف

وصف الصحفي في مجلة "نيوزويك" دانييل ديبيتريس، أوروبا بأنها "ملحق" يمنع الولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.

وأشار الصحفي إلى أنه على الرغم من وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة أوكرانيا بقدر الحاجة، فإن الدعوات في الولايات المتحدة تتزايد وبصوت أعلى للتحرك نحو حل دبلوماسي للأزمة، يمكن ملاحظة اتجاهات مماثلة بين السياسيين الأوروبيين.

ويعتقد ديبيتريس، أنه بمجرد أن تتوقف واشنطن عن إصرارها، فإن الحلفاء "سوف يتعبون" من المواجهة، واصفا الولايات المتحدة بـ "القلب والرئتين والدماغ والعمود الفقري للتحالف"، في حين وصف الدول الأوروبية بالملحق "عضو ثانوي".

وقال: "هذه في حد ذاتها مشكلة خطيرة بالنظر إلى مدى التعرض للخطر وحقيقة أن القتال يدور بالفعل في أوروبا".

واتهم الصحفي، أوروبا بأنها غير قادرة وغير راغبة في تقديم الدعم، موجها كلمات التوبيخ على الدعم العسكري المتواضع للغاية لكييف، وقال: "إنه لأمر رائع أن يقوم الاتحاد الأوروبي على الفور بتسليم المساعدة التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ولكن لا يبدو أنه في عجلة من أمره. يجب أن يتم خطف الأموال من بروكسل".

المصدر: نوفوستي