ماكرون يتهم روسيا ب"الإضرار بالأمن الغذائي العالمي" بعد تعليق عملها بصفقة الحبوب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا "تضر بالأمن الغذائي العالمي" بقرارها تعليق تنفيذ صفقة الحبوب.

وقال قصر الإليزيه في بيانه: "بحث الرئيسان مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري. وندد رئيس البلاد بقرار روسيا الأحادي الذي يضر مجددا بالأمن الغذائي العالمي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي.

المصدر: ا ف ب