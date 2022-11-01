الشارع التركي يشيد ببوتين ويرحب بقرار إنشاء مركز الغاز المشترك

أعرب غالبية قرّاء مجلة "إن سون هابر" التركية، عن دعمهم وسعادتهم بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مركز مشترك للغاز في تركيا.

وكتب أحد المعلقين قائلا: "على تركيا أن تكون وسيطا موثوقا وملاذا آمنا للعالم من خلال توريد الغاز والنفط الروسي، وكل ما يمكن تصديره للعالم من روسيا، أو توريده من العالم إلى روسيا ".

وعلق آخر: "بوتين رجل بحرف كبير"، "إشارة إلى الحرف الكبير في بداية الكلمة، ويعني رأس الكلمة".

وأضاف آخر: "روسيا هي ورقة تركيا الرابحة في وجه أوروبا، امنحنا الغاز ودع أوروبا تتوسل إلينا".

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وقال آخر: "دعونا ننشئ مركز الغاز وستكون العاقبة لنا ولبوتين ".

ولخص آيشنور الموضوع قائلا: "يبدو لي أحيانا أن بوتين يحب تركيا ورجب طيب أردوغان، أكثر من الخونة في بلدنا".

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يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لإنشاء مركز للغاز في تركيا يمكن من خلاله نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا، وقد أصدر الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان تعليمات للجهات المختصة في كلا البلدين، للبدء بدراسة خطة العمل، والمباشرة في تنفيذها.

المصدر: نوفوستي