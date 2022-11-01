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أردوغان لشولتس: ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية

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أردوغان لشولتس: ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية
AFP
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تنتظر من ألمانيا العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية.

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وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال رجب طيب أردوغان: "ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية".

وأضاف أردوغان: "ينبغي إحياء الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومحادثات تحديث الاتحاد الجمركي ومفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT

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