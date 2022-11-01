أردوغان لشولتس: ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تنتظر من ألمانيا العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية.

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وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال رجب طيب أردوغان: "ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية".

وأضاف أردوغان: "ينبغي إحياء الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومحادثات تحديث الاتحاد الجمركي ومفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT