رئيس مجلس الدوما: استئناف "صفقة الحبوب" مستحيل طالما استخدم الممر الأمني في هجمات إرهابية

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن استخدام الممر البحري الآمن لشن هجمات أوكرانية إرهابية ضد سفن أسطول البحر الأسود الروسي هو أمر غير مقبول.

وتابع فولودين اليوم الثلاثاء في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام" بأن "روسيا منحت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا، فذهب 3-4% فقط إلى هذه الدول، بينما ذهب معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي".

وأشار فولودين إلى أن "أفعال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاوزت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة تركيا وهيئة الأمم المتحدة، ما يدل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف". لذلك، استنتج فولودين، أن استئناف صفقة الحبوب "مستحيل عندما يجري استخدام الممر الأمني لشن هجمات إرهابية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال للصحفيين يوم أمس الاثنين إن قرار روسيا تعليق مشاركته في صفقة الحبوب مرتبط بتهديد الممر البحري الإنساني، في حين أن روسيا لا ترفض الصفقة، وإنما تعلق المشاركة بها حيث يتعين على أوكرانيا "ضمان عدم وجود تهديدات للسفن المدنية وسفن الإمداد الروسية.

المصدر: تاس