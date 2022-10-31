أول طيار سعودي يتخرج في أكاديمية جوكوفيسكي للقوات الجوية الروسية (فيديو)

تخرج الطيار فيصل موسى نزال العطوي‏ في أكاديمية القوات الجوية التي يطلق عليها اسم البروفيسور إن إي جوكوفيسكي و يوري غاغارين بمدينة سيزران كأول طيار سعودي من روسيا.

وفي مدرسة الطيران العسكرية العليا، أقيم حفل تخرج لأكثر من 400 طيار ومن بين هؤلاء، حصل 11 متخرجا على الدبلوم مع مرتبة الشرف والميدالية الذهبية، وحصل 55 متخرجا على الدبلوم مع مرتبة الشرف.

ومن سمات الحدث أن المدرسة يتخرج فيها لأول مرة طيارون دخلوا في عام 2017.

وحضر الحفل نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق سيرغي درونوف، والفريق ألكسندر ماكسيمتسيف.

وألقى نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق سيرغي درونوف، كلمة أمام الخريجين: "أنتم، أيها الضباط الشباب، سيتعين عليكم إتقان أحدث أنظمة الطيران وأنظمة الأسلحة، وضمان الأمن العسكري للبلاد ، وزيادة القوة الجوية والمجد لروسيا ".

المصدر: RT