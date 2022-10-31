شي جين بينغ: العلاقات الودية بين شعبي روسيا والصين تتعزز باستمرار

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس جمعية الصداقة الروسية الصينية، إن العلاقات الودية بين شعبي روسيا والصين تتعزز باستمرار.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، بعث رئيس الصين برسالة تهنئة في 29 أكتوبر. وقال شي جين بينغ في رسالته: "إنه منذ إنشائها (جمعية الصداقة)، التزمت المنظمة دائما بمفهوم الصداقة مع الصين وقدمت مساهمات مهمة في بناء التفاهم والثقة المتبادلين بين الشعبين".

وقالت البرقية "في الوقت الحاضر، تحافظ علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد على مستوى عال من التنمية، وتستمر التبادلات والتعاون في مختلف المجالات في التعميق، كما تتعزز الصداقة بين الشعبين بشكل مستمر".

وشدد الرئيس الصيني على أن الصداقة الروسية الصينية لها آفاق كبيرة وفرص واسعة. كما أعرب عن أمله في أن تستمر جمعية الصداقة الروسية الصينية في لعب دور مهم في تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.

المصدر: نوفوستي