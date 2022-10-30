منظمو الاحتجاجات في كيشيناو يعلنون اعتقال 80 متظاهرا

أعلن دينو توركانو، أحد منظمي الاحتجاجات في العاصمة المولدوفية كيشيناو، أن أكثر من 80 متظاهرا اعتقلوا يوم الأحد في مسيرة احتجاجية للمعارضة.

وقال توركانو: "وفقا لمعلوماتنا تم اعتقال أكثر من 80 شخصا اليوم. على سبيل المثال، تم احتجازي مرتين خلال النهار. كما تم إحضار زملائنا الآخرين إلى مركز الشرطة اليوم، عمدة مدينة أورهي بافيل فيريزانا، وعمدة مدينة تاراكليا فياتشيسلاف لوبوف، والرئيس الفخري لحزب "شور" فاليري كليمينكو. وأصيب كليمنكو بنوبة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى".

وأشار إلى أن زملاءه صوروا كيف قادت الشرطة مجموعة من المتظاهرين، وقال، "تم تصوير هذه الحقائق بالفيديو وسننشرها قريبا".

وتم تنظيم مظاهرة حاشدة أخرى لمؤيدي حزب مولدوفا المعارض "شور" في كيشيناو يوم الأحد، حيث المتظاهرون بالقرب من مبنى أكاديمية العلوم في مولدوفا وخططوا للسير على طول الشارع الرئيسي في العاصمة المولدوفية، إلى الساحة الرئيسية من المدينة، لكن الشرطة طالبتهم بتغيير المسار.

وبعد رفض المتظاهرين الامتثال لهذه المطالب، مشيرين إلى حصولهم على إذن من إدارة العاصمة للتظاهر في الساحة المركزية، اندلعت مناوشات بين المتظاهرين والشرطة.

المصدر: نوفوستي