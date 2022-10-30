إعلام عبري: توقيع الضمانة الأمريكية للاتفاق البحري مع لبنان ستتم قريبا وواشنطن ملتزمة بحقوق إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم الاتفاق يوم الجمعة الماضي على خطاب الضمانات الأمريكية إلى إسرائيل، الموقع من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والموجه إلى رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد.

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وأفادت قناة "I24" العبرية بأنه "من المتوقع أن يتم التوقيع عل الاتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أن الرسالة تحدد دور لابيد في تحقيق الاتفاق "الشجاع"، وتعبر عن دعم أمريكي واضح لا لبس فيه لمواقف إسرائيل في القضايا المتعلقة باتفاق الحدود البحرية مع لبنان، بما في ذلك الالتزام الذي يتجاوز في بعض الحالات بيانات السياسة، حيث عرف بايدن الاتفاقية بأنها "إنجاز تاريخي"، وخطوة أولى لتعزيز الاستقرار بين إسرائيل ولبنان.

وبحسب الإعلام العبري، فقد كتب بايدن في خطاب الضمانات أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وبحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية المتفق عليها فيها".

كما كررت واشنطن في الرسالة التزامها بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وردع أعدائها، بما في ذلك في الساحة البحرية، ويشمل التهديدات ضد أصول الطاقة الإسرائيلية في البحر، أو ضد السفن الإسرائيلية، فيما يختتم الرئيس بايدن الرسالة بقوله أنه ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات كما هو محدد في "إعلان القدس"، الذي وقعه بايدن ولابيد أثناء زيارة بايدن لإسرائيل.

المصدر: "I24"