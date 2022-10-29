كارثة الهالوين.. ارتفاع عدد القتلى في كوريا الجنوبية إلى 146 (فيديو)

لقي 146 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية خلال الاحتفالات بعيد الهالوين.

وقالت سلطات الإطفاء إن قتلى التدافع في احتفالات الهالوين في العاصمة ارتفع لنحو 146 قتيلا وعشرات الجرحى.

ووقع الحادث حوالي الساعة 10:20 مساء بالتوقيت المحلي (13.20 بتوقيت غرينتش).

ووثقت لقطات مصورة الأحداث المروعة التي شهدتها العاصمة الكورية الجنوبية سيئول خلال الاحتفالات بعيد الهالوين، وراح ضحيتها العشرات.

وفي أحد المقاطع المصورة، يظهر عدد من الأشخاص ممدين على الأرض فيما تحاول فرق الإنقاذ تقديم الإسعافات الأولية لهم، لكن من دون جدوى، وتعم الفوضى المكان.

كما وثق مقطع فيديو جانبا آخر من الكارثة، حيث تم تغطية عشرات الأشخاص الممددين أرضا، فيما وضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات الهالوين.

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

Many bodies on the streets following a massive stampede during a Halloween party in Itaewon, South Korea. Atleast 120 people killed in Seoul stampede. 😨#SouthKorea#Itaewon#Seoulpic.twitter.com/zswPHcAjZp — ɅMɅN DUВΞY (@imAmanDubey) October 29, 2022

يتبع..