وزير الداخلية الفرنسي يتوعد المهاجرين غير الشرعيين

تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ومشروع قانون الهجرة الذي ستتم مناقشته في القريب العاجل خلال حلوله ضيفا على قناة فرانس إنتر.

وأعطى دارمانان توضيحات فيما يتعلق بمشروع قانون الهجرة الخاص به والذي ستتم مناقشته في القريب العاجل.

وأوضح الوزير أنه كان يعمل على "جعل الحياة مستحيلة على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا".

وأشار دارمانان أنه، من غير المفهوم أن الشخص الذي يتم تشجيعه على مغادرة الأراضي الفرنسية، على سبيل المثال، لا يزال يحق له الحصول على سكن اجتماعي.

وقال "الهجرة غير الشرعية، ضارة بالبلاد، وغير خاضعة للسيطرة الكافية، وطرد المهاجرين غير الموثقين لا يتم حاليا بالشكل الأمثل".

.@GDarmanin : "Notre droit est trop complexe : pour expulser un étranger en situation irrégulière, nous avons jusqu'à 12 recours. Or quand vous faites des recours, vous ne pouvez pas expulser la personne." #le7930interpic.twitter.com/G4TuwLRWRl — France Inter (@franceinter) October 27, 2022

وذكر دارمانان في الواقع، لطرد شخص مشمول بأمر الطرد من الأراضي الفرنسية، "من الممكن أن يكون هناك ما يصل إلى 12 استئنافا، لكن عند الاستئناف، لا يمكن طرد الشخص".

وتمنع الاستئنافات الإدارية المتكررة التنفيذ السليم للعديد من أوامر الطرد من الأراضي الفرنسية، لذلك يهدف مشروع قانون الهجرة الخاص به إلى وقف هذا النظام، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل 4000 مهاجر إضافي كل عام.

وأكد دارمانان أن القانون الخاص بالهجرة والذي ستتم مناقشته قريبا في فرنسا سيجعل حياة المهاجرين مستحيلة.

المصدر: النهار الجزائرية