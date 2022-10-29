الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف وعدة مناطق في البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي حيث دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف وعدة مناطق في أوكرانيا.

تم في عدد من مناطق أوكرانيا اليوم السبت، الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية، وكذلك في كييف، بحسب بيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت والتابعة لوزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية.

بدورها، أكدت سلطات الإدارات العسكرية الإقليمية إعلان حالة الإنذار في المناطق.

من جهته، ذكر مجلس مدينة كييف في إحدى القنوات على "تلغرام" "حصول غارة جوية في منطقة كييف". مشيرا إلى أنه "ترقبوا المزيد من الرسائل".

هذا وقد بدأت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بحسب السلطات الروسية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد صرّح في وقت سابق بأن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضا، لافتا إلى أنه "من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".

وفي هذا الإطار، يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية وبنية الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركيف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب بحدوث انقطاع في التيار الكهربائي على نطاق واسع.

المصدر: نوفوستي