بالفيديو.. طائرات مسيرة روسية تدمر أنظمة صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر لحظة تدمير منظومات صاروخية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات روسية مسيرة انتحارية من نوع "لانتسيت".

يُظهر الفيديو، الذي نشرته الإدارة العسكرية لقطات من طائرة مسيرة تقترب من الهدف، بالإضافة إلى لقطات رصدتها طائرات بدون طيار أخرى.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن طائرات روسية بدون طيار دمرت نظام إطلاق نار أوكراني ذاتي الدفع من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم1" ومدفعيتي هاوتزر M777 أمريكيتين، في مقاطعة خيرسون.

المصدر: تاس