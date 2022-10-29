وسائل إعلام: مسيرة في بوركينا فاسو لدعم تطوير العلاقات مع روسيا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مظاهرة ضد الوجود الفرنسي ولدعم تطوير العلاقات مع روسيا جرت يوم الجمعة في عاصمة بوركينا فاسو، مدينة واغادوغو.

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وقالت الوكالة إن المظاهرة التي شارك فيها عدة مئات من الأشخاص جرت بالقرب من السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية الفرنسية، مشيرة إلى أن المتظاهرين نجحوا في نقل رسالة إلى السفارة طالبوا فيها السلطات الفرنسية بمغادرة أراضي بوركينا فاسو خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وتابعت الوكالة الفرنسية أن الكثيرين كانوا يرفعون أعلام روسيا، وهي الدولة التي قال المتظاهرون إنهم يريدون أن تطور سلطاتهم الجديدة العلاقات معها.

ونقلت الوكالة عن تصريح أحد المتظاهرين مفاده بأن شعب بوركينا فاسو "يريد الذهاب مع روسيا".

وأفادت وسائل إعلام دولية في نهاية سبتمبر الماضي أن مجموعة من العسكريين في بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا)، بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري، أعلنت عن الإطاحة برئيس الحكومة الانتقالية المقدم بول أنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة ووقف سريان مفعول الدستور.

المصدر: نوفوستي