بوتين لكل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية: شكرا على وفائكم بواجبكم ووطنيتكم

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كل من التحقوا بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية.

وقال بوتين: "أود أن أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة. أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم ​​وعلى عزمهم الراسخ في الدفاع عن وطننا روسيا، أي عن منزلهم وعائلتهم ومواطنينا وشعبنا".

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وطلب من شويغو أن ينقل عبارات الامتنان هذه إلى القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي أنه بناء على الخبرات من العملية العسكرية الخاصة، نحتاج إلى التفكير مليا وإجراء تعديلات على بناء جميع مكونات القوات المسلحة، بما في ذلك القوات البرية.

وشدد على أنه يجب القيام بكل شيء حتى يتم تنفيذ التعليمات الخاصة بتحسين وتطوير القوات المسلحة الروسية في وقت قصير.

المصدر: نوفوستي