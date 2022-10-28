أكسيوس: المبعوث الخاص للمناخ جون كيري يفكر في مغادرة إدارة بايدن بعد قمة COP27 الشهر المقبل

ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، يفكر في ترك إدارة بايدن بعد قمة COP27 الشهر المقبل.

وبحسب الموقع، اعتمد الرئيس بايدن على كيري، وزير الخارجية السابق، والسيناتور منذ فترة طويلة والمرشح الديمقراطي للرئاسة في عام 2004، لحشد المزيد من التأييد متعدد الأطراف لخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على المناخ، على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة.

ويضيف الموقع، أن كيري لم يتخذ بعد قرارا نهائيا، ويمكن أن يقرر البقاء في منصبه.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم كيري، ويتني سميث: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية: ليس لدى الوزير كيري أي خطط للمغادرة، وتركيزه الوحيد هو فترة COP27 ، وأي شيء آخر هو تكهنات لا أساس لها".

المصدر: أكسيوس