البيت الأبيض: بايدن لا ينوي الجلوس مع بوتين في قمة العشرين المقبلة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم الجلوس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريك، جون كيربي، للصحفيين يوم الخميس، إنه "ليست لديه (لدى بايدن) أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين، وهذا موقفنا اليوم".

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وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه لا يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر المقبل.

ولم يؤكد الكرملين رسميا حتى الآن، ما إذا سيحضر الرئيس بوتين القمة شخصيا، أو سيتحدث خلالها عبر تقنية الفيديو.

المصدر: فرانس برس