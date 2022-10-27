بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز والنفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز والنفط، وأزمة الطاقة الحالية قائمة على نقص تمويل مصادر الطاقة التقليدية.

وقال بوتين إن روسيا ضد العربدة في قطاع الطاقة ومستعدة لتزويد أوروبا بالغاز والنفط، "وإذا لم يرغبوا في ذلك، فلا داعي".

وذكر بوتين أن أسعار النفط آخذة في الارتفاع بسبب أخطاء الغرب النظامية في قطاع الطاقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تسحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية وقد تضطر إلى تجديدها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.

المصدر: تاس