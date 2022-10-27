الخارجية الصينية: محاولات عرقلة تقدم الصين وروسيا لن تنجح

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.

ووفقا لبيان الخارجية الصينية: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول أوكرانيا وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد وانغ يي، أن أي خطط ومحاولات لعرقلة تقدم جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية لن تنجح، مؤكدا أن الحكومة الصينية تعتزم تعميق العلاقات مع روسيا على جميع المستويات،

وقال: "يعتزم الجانب الصيني تعميق الاتصالات مع روسيا على جميع المستويات، وتعزيز التقدم المستمر للعلاقات والتعاون الروسي الصيني في جميع المجالات، من أجل تحقيق منافع أكبر للبلدين والشعبين، وضمان الاستقرار في عالم غير مستقر".

وشدد على أن الحكومة الصينية تعتزم دعم روسيا في تحقيق أهداف استراتيجيتها التنموية، موضحا "ستدعم الصين بقوة الجانب الروسي في المستقبل، تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، سيتغلب الشعب الروسي على الصعوبات ويزيل كل العقبات ويحقق أهداف استراتيجية التنمية، ويحقق المزيد من التقدم في تعزيز مكانة روسيا كقوة على الساحة الدولية".

المصدر: تاس