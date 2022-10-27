زعمت أنها لا تملكه.. "سوبتشاك" تهرب من قضية ابتزاز في روسيا بجواز سفر إسرائيلي والكاميرات توثق

غادرت المدونة والمذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، روسيا قبل تفتيش منزلها بالقرب من موسكو واحتجاز مديرها التجاري كيريل سوخانوف في قضية ابتزاز.

وقال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، إن المدونة كسينيا سوبتشاك، دخلت ليتوانيا بجواز سفر إسرائيلي.

وأضاف أنه "وفقا للمعلومات التي جمعها منذ مساء أمس تشير إلى أن سوبتشاك عبرت الحدود وقدمت جواز سفر إسرائيليا، ساري المفعول، مما يعني أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية".

وأوضح أنه "يحق لهؤلاء الأشخاص عبور حدود الاتحاد الأوروبي، ولديهم الحق، ولديهم الحق وفقا للقانون الليتواني عبور حدود ليتوانيا والبقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما".

وأظهر كاميرات المراقبة لحظة عبور كسينيا سوبتشاك بسهولة الحدود البيلاروسية (الحدود الروسية البيلاروسية مفتوحة أمام المواطنين الروس) باتجاه ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وألقت السلطات الروسية أمس الأربعاء، القبض على المدير التجاري لشركة لسوبتشاك، كيريل سوخانوف، في قضية ابتزاز 11 مليون روبل من رئيس شركة "روستيخ" ، سيرغي تشيميزوف.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت قناة RT نقلا عن مصادر أن سوبتشاك نفسها بات مشتبها بها في قضية الابتزاز.

هذا وامتنعت السفارة الإسرائيلية في موسكو عن التعليق على هذه التقارير حول الجنسية الإسرائيلية للمدونة كسينيا سوبتشاك.

وفي نفس السياق نشرت الإعلامية الشهيرة تينا كانديلاكي صورة لجواز سفر سوبتشاك الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن سوبتشاك نشرت في وقت سابق فيديو مصورا نفت فيه امتلاكها للجنسية الإسرائيلية.

وترشحت سوبتشاك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2018، عن حزب "المبادرة المدنية".

المصدر: نوفوستي