باريس: بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا ستظل روسيا قوة قوية وجارة للاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنه بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، ستظل روسيا قوة قوية وجارة للاتحاد الأوروبي، وأن الدبلوماسية وحدها تؤدي لحل دائم في أوكرانيا.

وأضافت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: "سنكون قادرين على إيجاد حل لهذا الصراع ليس في ساحة المعركة، ولكن وراء طاولة المفاوضات، وإلى حين تهيئة الظروف لبدء المفاوضات، يجب أن ندعم أوكرانيا قدر الإمكان دون الذهاب إلى الحرب مع روسيا".

وأكدت أن فرنسا تواصل الحوار مع روسيا حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي