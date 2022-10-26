ألمانيا تتجه لتقنين الاستخدام الترفيهي للحشيش مع السماح بحيازته وبيعه

وضعت ألمانيا خططا لإضفاء الشرعية على الحشيشة، في خطوة وعدت بها حكومة المستشار أولاف شولتس والتي من شأنها أن تجعلها واحدة من أولى الدول في أوروبا التي تجعل الحشيش قانونيا.

وقدم وزير الصحة كارل لوترباخ، اليوم الأربعاء، ورقة أساسية حول التشريع المخطط لتنظيم التوزيع الخاضع للرقابة واستهلاك القنب للأغراض الترفيهية بين البالغين، كما أن الحصول ما بين 20 إلى 30 غراما من الحشيش الترفيهي وحيازته للاستهلاك الشخصي سيكون قانونيا أيضا.

ولم يذكر لوترباخ جدولا زمنيا للخطة التي ستجعل ألمانيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تشرع الحشيش بعد مالطا.

ووفقا للورقة التي قدمها الوزير، سيتم السماح بالزراعة الذاتية للحشيشة إلى حد محدود، كما سيتم إنهاء التحقيقات والإجراءات الجنائية الجارية المتعلقة بالقضايا التي لم تعد غير قانونية.

هذا وتخطط الحكومة أيضا لفرض ضريبة استهلاك خاصة، فضلا عن تطوير أعمال التثقيف والوقاية المتعلقة بالقنب.

المصدر: وكالات