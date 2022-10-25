طهران: واشنطن تتحدث عن اختفاء كاميرات من سفنها المسيرة قرب إيران

قال قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني إنه "عندما قمنا باحتجاز اثنين من السفن المسيرة الأمريكية، بدأ الأمريكيون بالتوسل إلينا للإفراج عنها".

وكشف الأدميرال إيراني "أننا أعدنا السفن إليهم لكن أمريكا تقول الآن أن كاميرات المسيرات اختفت، وقد تكون سقطت في الماء عند تحريك السفن ونقلها"، مشيرا إلى أنه "إذا أصر الجانب الأمريكي على الحصول على كاميرات، فليطلب ذلك لنعطيهم كاميرتين إيرانيتين".

يذكر أن البحرية الإيرانية احتجزت ثلاث مسيرات بحرية من طراز Saildrone Explorer البالغ طولها سبعة أمتار خلال حادثين وقعا ليل 29-30 أغسطس والأول من سبتمبر.

وخلال الحادث الأول في مياه الخليج رُصدت سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تجر مسيرة لتفرج عنها لاحقا بعدما أرسل زورق دورية أمريكي ومروحية إلى المكان.

أما خلال الحادث الثاني فقد صادرت مدمرة إيرانية مسيرتين من طراز Saildrone Explorer في البحر الأحمر وحملتهما على متنها.

وسمح وجود سفنيتين حربيتين أمريكيتين ومروحيات بإقناع الإيرانيين بإعادتهما في اليوم التالي بعدما انتزعت منهما كاميرات التصوير على ما أكد الجيش الأمريكي.

المصدر: RT