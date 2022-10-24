البيت الأبيض: لا نخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لم يتغير شيء في قرار الرئيس جو بايدن عدم مشاركة القوات الأمريكية في القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في رومانيا للمشاركة في تدريبات عسكرية.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن نشر الفرقة المذكورة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع.

المصدر: تاس