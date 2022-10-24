السويد: سنلبي كافة المطالب التركية للانضمام إلى "الناتو"

أكد وزير الخارجية السويدي توباياس بلستروم، أن ستوكهولم ستلبي جميع المطالب التركية لقبول انضمام السويد إلى "الناتو"، وستركز علاقاتها الخارجية مع جيرانها المباشرين.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أشار توباياس بلستروم إلى أن الحكومة الجديدة تشاطر تركيا قلقها بشأن حزب "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا وأوروبا والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".

وأضاف بيلستروم: "لن ترتكب أي حماقة من جانب الحكومة السويدية عندما يتعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني.إننا نؤيد تماما السياسة التي ترى أن المنظمات الإرهابية ليس لها الحق في العمل على الأراضي السويدية".

وتابع: "كل ما ورد نصا في المذكرة الثلاثية، والذي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة، يجب الوفاء به من الأطراف الثلاثة..يجب أيضا القيام بكل الأمور بطريقة قانونية آمنة".

وكانت تركيا قد عرقلت محاولة السويد وفنلندا التاريخية للانضمام إلى "الناتو" جراء مخاوف من أن البلدين- السويد على وجه الخصوص- أصبحتا ملاذا آمنا لأعضاء حزب "العمال الكردستاني" والجماعات التابعة له، في حين أن السويد وفنلندا التزمتا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة السويدية السابقة يسارية الميول (خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في يونيو الماضي) بعدم دعم الجماعات الكردية في سوريا التي تقول تركيا إنها تابعة لحزب "العمال الكردستاني".

المصدر: "أ ب"