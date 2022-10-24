ديفيد كاميرون: نبوءتي تحققت

نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون تغريدة، هنأ فيها ريشي سوناك بانتخابه زعيما للمحافظين، ورئيسا للحكومة البريطانية.

وقال كاميرون: "تهانينا الكبرى لريشي سوناك على توليه منصب رئيس الوزراء لقيادتنا خلال الأوقات الصعبة".

وأضاف "لقد توقعت قبل عقد من الزمان أن المحافظين سيختارون أول رئيس وزراء هندي بريطاني وأنا فخور اليوم بذلك".

وتابع قائلا: "أتمنى أن يكون ريشي هو الأفضل، فهو يحظى بدعمي الكامل".

Huge congratulations @RishiSunak on becoming PM to lead us through challenging times. I predicted a decade ago that @Conservatives would select our first Brit Indian PM & proud today that comes to be. I wish Rishi the v best, he has my wholehearted support https://t.co/yXLyo0hWTq — David Cameron (@David_Cameron) October 24, 2022

وأصبح سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا في تاريخ المملكة المتحدة السياسي من أصول آسيوية هندية، حيث يعتبر زعيم حزب الأغلبية البرلمانية في بريطانيا رئيسا للحكومة، ومن المتوقع أن يعينه الملك شارلز الثالث رسميا في هذا المنصب خلال أيام.

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وسوناك، ولد في ساوثهامبتون بإنجلترا لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا، حيث سيكون أول رئيس وزراء هندوسي، إذ ذكر سابقا أن جميع أفراد أسرته يمارسون الطقوس الهندوسية.

كما سيكون سوناك أصغر رئيس وزراء بريطاني في 200 عام، ففي عام 1812، تولى رئاسة الوزراء اللورد ليفربول البالغ من العمر 42 عاما، وفي الوقت نفسه، يكون السجل المطلق في بيت جونيور، الذي احتل كرسيا في عام 1783 عن عمر يناهز 24 عاما.

ومنذ ما يزيد قليلا عن سبع سنوات، لم يكن سوناك حتى عضوا في البرلمان، حيث أنه من بعض النواحي، لا يزال الناخبون يتعرفون على مهووس سلسلة "حرب النجوم" البالغ من العمر 42 عاما من ساوثهامبتون.

المصدر: وكالات