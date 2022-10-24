رفع باكستان من قائمة الدول الممولة للإرهاب

رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الرقابية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب.

وبقيت باكستان على القائمة الرمادية مدة 4 سنوات، منذ العام 2018، مما عرضها للكثير من القيود المالية التي كان لها أثر واضح على اقتصادها.

وأعلن راجا كومار، رئيس "مجموعة العمل المالي" أن باكستان رفعت من القائمة الرمادية، إثر التدابير التي اتخذتها لضمان الشفافية في المعاملات المصرفية.

وذكر أن مجموعة العمل تحركت في زيارة ميدانية، في نهاية أغسطس، وتحقق الفريق من وجود مستوى عال من الالتزام والعمل الجاد للحد من تمويل الإرهاب.

ورحب كومار بالخطوات التي اتخذتها باكستان لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية القائمة على المخاطر وتحسين نتائج مصادرة الأصول والتحقيق في عمليات غسل الأموال ومحاكمة مرتكبيها، وأكد أنها رفعت من قائمة المراقبة المتزايدة نتيجة لذلك.

المصدر: أب