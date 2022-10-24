بريطانيا.. ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء

أعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

وكتب سوناك في تغريدة عبر "تويتر": "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة.. لهذا أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل.. أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

وبدأت الحملة الجديدة للوصول الى دوانينغ ستريت الخميس إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوما فقط في السلطة. ومطلع سبتمبر انتخبها أعضاء حزب المحافظين في مواجهة سوناك الذي يحتمل أن يعوض هزيمته في الأيام المقبلة.

وكان سوناك أول من حصل مساء الجمعة على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لكن الرجل البالغ 42 عاما انتظر حتى الأحد لإعلان ترشحه رسميا.

هذا وأعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت ترشحها الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مساء أمس الأحد انسحابه من السباق.

وأمام المرشحين حتى ظهر اليوم الاثنين للحصول على 100 تزكية من نواب الحزب في مجلس العموم كي يتمكنوا من مواصلة السباق.

بمجرد أن يقدم المرشحون تزكياتهم، سيصوت نواب حزب المحافظين (357 نائبا) لاختيار أفضلهم، وإذا لم يحسم أحد المرشحين السباق سيتعين على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا الاختيار بين أكثر مرشحين شعبية عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول 28 تشرين أكتوبر. أما في حال وجود مرشح واحد، فإنه سيدخل داونينغ ستريت مباشرة في بداية الأسبوع.

المصدر: "أ ف ب"