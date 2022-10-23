مستشار ترامب السابق: الديمقراطيون حوّلوا الولايات المتحدة إلى "جمهورية موز"

دان ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حكم سجنه 4 أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس، معتبرا أن الحكم يؤكد غياب سيادة القانون في الولايات المتحدة التي صارت جمهورية موز.

وقال بانون خلال مقابلة اجراها مع قناة فوكس نيوز، ردا على سؤال لماذا لم يدافع عنك الجمهوريون المنتخبون وتركوك لحكم المحكمة؟. "أعتقد أن الجمهوريين المنتخبين بحاجة الآن للتركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر. لدينا فرصة جيدة جدا لتدمير الحزب الديمقراطي كمؤسسة سياسية وطنية ابتداءا من المجالس المدرسية، وحتى المجالس التشريعية للولايات والمدعين العامين ووزراء الخارجية. يمكننا الحصول على هامش 40 أو 50 مقعدا في مجلس النواب، وربما أربعة أو خمسة مقاعد في مجلس الشيوخ.

وأضاف يمكنني الدفاع عن نفسي بمساعدة محاميي. أنا لست بحاجة لغطاء من الجمهوريين. أريدهم فقط من خلال الكونغرس المتجدد أن ينظفوا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أعشاش الفئران.

وبالحديث عن حالة الاستقطاب السياسي، قال بانون: "الآن هناك فجوة لا يمكن التغلب عليها. من ناحية، هناك جمهوريون مؤيدون لترامب، ومن ناحية أخرى ديمقراطيون متشددون، نحن في ظل غياب سيادة القانون، كل شيء يبدو وكأننا في جمهورية موز. في وضع كهذا لا مكان للمساومة، ولا بديل عن النصر في الثامن من نوفمبر.

بعد ذلك ، يجب على الكونغرس المجدد إعادة هيبة القانون. وهذا يحتاج للبدء بتقديم طلبات المساءلة وإبعاد هؤلاء غير الأكفاء، سواء كان وزير الأمن الداخلي أو النائب العام.

وكانت المحكمة قد حكمت على بانون بالسجن 4 أشهر والغرامة لازدراء الكونغرس والتخلف عن الادلاء بشهادته امام لجنة خاصة مكلفة بالتحقيق في احداث اقتحام مبنى الكابيتولي.

المصدر: Ino TV