تظاهرات في باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من "الناتو" والاتحاد الأوروبي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u12z
بدأ المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب المظاهرة.
وتتركز مطالب المحتجين على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحتجون بوقف مد كييف بالسلاح، والاستثمار في السبل الدبلوماسية.
وكان حزب "الباتريوت" قد دعا إلى وقفة احتجاجية بهدف هذه المطالب، إضافة إلى "السعي لإيقاف الحرب ورفع العقوبات المضرة بدول الاتحاد الأوروبي".
المصدر: RT