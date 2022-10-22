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تظاهرات في باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من "الناتو" والاتحاد الأوروبي

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تظاهرات في باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من
AP
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بدأ المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب المظاهرة.

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سخط في شوارع فرنسا
سخط في شوارع فرنسا

وتتركز مطالب المحتجين على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحتجون بوقف مد كييف بالسلاح، والاستثمار في السبل الدبلوماسية.

وكان حزب "الباتريوت" قد دعا إلى وقفة احتجاجية بهدف هذه المطالب، إضافة إلى "السعي لإيقاف الحرب ورفع العقوبات المضرة بدول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT

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