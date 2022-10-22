شولتس يرفض مجددا تزويد كييف بالدبابات الألمانية "ليوبارد 2"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لن تزود كييف بأسلحة غربية الصنع، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية، من جانب واحد، دون التنسيق مع الشركاء.

وبحسب صحيفة "Welt am Sonntag"، طالب الجانب الأوكراني مرارا برلين بتوفير دبابات ليوبارد 2. وتحدث عدد من ممثلي الليبراليين والخضر لصالح نقل هذه الأنظمة القتالية، لكن المستشار لا يزال مصرا على هذه المسألة.

وردا على سؤال حول سبب رفض برلين تقديم دبابات غربية الصنع إلى كييف، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية، أشار شولتس إلى أنه "في أوكرانيا توجد لوجستيات وقطع غيار وذخيرة لدبابات من إنتاج روسي وما بعد الاتحاد السوفيتي.. نحاول توفير الإمدادات من دول أخرى. ولكن مسألة نوع الأسلحة التي نوفرها تستند إلى مبدأ واضح للغاية - لا خطوات أحادية".

ووفقا لتقرير سابق صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، زودت ألمانيا أوكرانيا بالفعل بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو.

المصدر: تاس