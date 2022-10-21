اندلاع احتجاجات حاشدة في باكستان ضد قرار استبعاد عمران خان.. فيديو

خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع المدن الكبرى في باكستان باحتجاجات حاشدة تخللتها أعمال شغب، بعد منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات.

ووجهت لرئيس الوزراء الباكستاني السابق تهم بتلقي هدايا من مسؤولين أجانب أثناء تواجده في السلطة.

وتحاول الشرطة تفريق المتظاهرين في إسلام أباد، وتستخدم الغاز المسيل للدموع، وتوجهت المدرعات التابعة للشرطة إلى العاصمة والمدن الكبرى.

المصدر: وكالات