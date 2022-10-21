الخارجية الفرنسية: استمرار الحوار مع القيادة الروسية قد لا يكون سهلا ولكنه ضروري

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن فرنسا ترى أن الحفاظ على الحوار مع القيادة الروسية قد يكون صعبا، ولكنه ضروري.

وأضافت الوزيرة متحدثة: "يمكن أن تكون الحوارات صعبة في بعض الأحيان، ولا تؤدي دائما إلى نتائج لكننا مقتنعون تماما بالحاجة إلى الحفاظ على قنوات للتواصل مع من يتخذون القرارات في روسيا، بما في ذلك الرئيس بوتين".

وصرحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم تنسيقها بالكامل مع الأصدقاء في باريس.

وفي وقت سابق، أشار السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، إلى أن موسكو وباريس تحافظان على اتصالات منتظمة على مستوى القادة والوزراء لبحث الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات