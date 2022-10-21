ألمانيا تتسلم أول دفعة من الهيدروجين الأخضر من الإمارات

تسلّمت ألمانيا يوم الجمعة أول دفعة من الهيدروجين الأخضر من الإمارات، في إطار جهودها للتخلي عن الفحم والغاز المستخدمين في الصناعات المستهلكة للطاقة.

وتسعى ألمانيا جاهدة لاستبدال واردات الغاز الطبيعي من روسيا مع الإستمرار في مسار تحقيق هدفها الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "صافي صفر" بحلول عام 2025.

وغاز الهيدروجين الغني بالطاقة هو أحد البدائل، بشرط أن يتم تصنيعه بمساعدة الطاقة المتجددة.

ونظرا لصعوبة نقل الهيدروجين، يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة.

وتم تسليم حاوية واحدة بها 13 طنا متريا من الأمونيا في هامبورغ.

ومع ذلك، كان به رمزية كافية بالنسبة لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لدرجة أن يقيم حفلا للسلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس التنفيذي لشركة تصنيع المعادن الألمانية، التي تختبر الوقود لصنع الأسلاك النحاسية.

المصدر: أ ب