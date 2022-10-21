"لجنة 6 يناير" تدعو ترامب للمثول أمامها

أصدرت "لجنة 6 يناير" بالكونغرس الأمريكي المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكابيتول العام الماضي مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته.

وطلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها يوم 14 نوفمبر أو بحدود هذا التاريخ.

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وقالت اللجنة إن الرئيس السابق "دبر" مؤامرة لإلغاء انتخابات 2020.

وأكدت لجنة الكونغرس الأمريكي أنها تطالب بجميع سجلات المكالمات والرسائل النصية الخاصة بترامب منذ 6 يناير.

كما طالبت بالحصول على اتصالاته المتعلقة بالانتخابات مع أعضاء الكونغرس في الفترة من 18 ديسمبر إلى 6 يناير، ومع جماعات حراس القسم و"براود بويز" (Proud Boys).

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وجاء في رسالة رئيس اللجنة بيني طومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني إلى ترامب: "ندرك أن إصدار أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف".

ولم يتضح بعد كيف سيرد ترامب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء.

وأثارت أحداث الكابيتول فوضى كبيرة في الولايات المتحدة، وتوجهت حينها الاتهامات فورا للرئيس ترامب، الذي رفض حينها نتائج الانتخابات التي أوصلت جو بايدن إلى السلطة.

المصدر: وكالات