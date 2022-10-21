إيران تحتجز درونين مائيين أمريكيين

أعلن القائد العام للبحرية الإيرانية شهرام إيراني، احتجاز درونين مائيين أمريكيين في مياه البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن إيراني قوله: "الأسطول 84 للقوات البحرية الإيرانية احتجز درونين بحريين أمريكيين في مياه البحر الأحمر، في إطار جهوده لإرساء الأمن البحري للبلاد".

وذكر إيراني أنها ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها البحرية الإيرانية درونات أمريكية.

ووفقا لوكالة "فارس" آخر مرة حدث فيها مثل هذا الاحتجاز في سبتمبر، عندما رصدت مدمرة "جمران" الإيرانية في البحر الأحمر عدة درونات صغيرة كانت تجمع بيانات استخبارية.

وبعد التحذيرات المعلنة من السفينة الإيرانية، واصلت الدرونات السير، وقررت قيادة السفينة الإيرانية انتشالها واحتجازها.

وبعد بعض الوقت، أطلق طاقم "جمران" المسيرات في المياه في منطقة آمنة، حيث تم التقاطها من قبل البحرية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي