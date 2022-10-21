الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس نووي (فيديو)

أعلنت الهند، اليوم الجمعة، نجاح ثالث اختبار لصاروخ "Agni Prime" الباليستي القادر على حمل رأس نووي، والذي يصل مداه ما بين 1000 إلى 2000 كم، ويعمل بالوقود الصلب.

وجرت عملية الإختبار قبالة سواحل أوديشا الساعة 9.45 صباح الجمعة، بتوقيت الهند.

وحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الهندية فقد "اجتاز الصاروخ أقصى مدى وتم تحقيق جميع أهداف الاختبار بنجاح".

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وفي وقت سابق، أعلنت الهند اختبار صاروخين من نفس الطراز بنجاح في يونيو وديسمبر الماضيين.

ويعتبر صاروخ "Agni Prime" الأصغر والأخف وزنا بين الصواريخ الباليستية من طراز

"Agni"، وتسعى الهند من خلال هذه التجارب لتعزيز قوتها وقدراتها على الردع الاستراتيجي.

المصدر: TIMES OF INDIA





