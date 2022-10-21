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طهران تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا

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طهران تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا
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دعت وزارة الخارجية الإيرانية جميع المواطنين الإيرانيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا "بسبب تصاعد النزاعات وتزايد انعدام الأمن".

وجاء في بيان الإدارة القنصلية العامة بالوزارة: " بسبب تصاعد النزاعات وتزايد انعدام الأمن في أوكرانيا، ننصح جميع المواطنين الإيرانيين بشدة بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد".

وبحسب وكالة مهر دعت الوزارة جميع المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة أوكرانيا من "أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم".

كما طالبت من المواطنين الذين يعيشون في أوكرانيا التزام الهدوء والاتصال بسفارة إيران في كييف إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة وأوزبكستان وطاجيكستان والصين وكازاخستان وهولندا وصربيا وإيطاليا ومصر دعت مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.

المصدر: مهر، RT

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