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مسؤول: روسيا ترفض قيام ممثلين أمميين بترويج "الأخبار الكاذبة الوقحة"

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مسؤول: روسيا ترفض قيام ممثلين أمميين بترويج
Globallookpress
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن
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ندد فيودور سترجيجوفسكي المتحدث باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بقيام ممثلين عن الأمم المتحدة بترويج الأخبار الكاذبة "الوقحة"، مؤكدا أن موسكو تعتبر ذلك أمرا مرفوضا.

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وقال سترجيجوفسكي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس: "نعتقد أن ترويج ممثلي الأمم المتحدة أخبارا زائفة لم يتم التحقق منها وبل وتكون أحيانا في غاية الوقاحة وتلامس العبثية، أمر غير مقبول".

وأشار الدبلوماسي على سبيل المثال إلى "التصريح الأخير لممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي براميلا باتن بشأن جرائم جنسية مزعومة ارتكبها الجيش الروسي" في أوكرنيا.

وتابع: "إطلاق مثل هذا الهراء يثير شكوكا حول مستوى خبرة مسؤولي الأمم المتحدة الذين يدلون بتصريحات لا تسندها الحقائق".

ولفت ستجيجوفسكي أيضا إلى "العدوان الإعلامي غير المسبوق" الذي يشنه الغرب الجماعي على روسيا والدول الأخرى التي تنتهج خطا مستقلا في السياسة الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"

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