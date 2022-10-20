"الغارديان": مخاوف من محاولات محتملة لتأثير "بلد معاد" على انتخاب رئيس وزراء جديد

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن هناك مخاوف من محاولة "بلد معاد" للتأثير على سير انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين، سيتولى منصب رئيس الوزراء البريطاني.

وفي هذا السياق أكد المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني أنه سيذمن حماية عملية انتخاب رئيس الوزراء الجديد.

وقال مسؤول في المركز في حديث لـ"الغارديان": "بصفتنا الهيئة التقنية الوطنية للمملكة المتحدة المسؤولة عن الأمن السيبراني، نواصل تقديم الاستشارة لحزب المحافظين، بما في ذلك بشؤون ضمان أمن التصويت عبر الانترنت خلال انتخاب زعيم الحزب".

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن البروفسور في جامعة سري، آلان وودوارد، الخبير في شؤون الأمن السيبراني، قوله إنه "لا ينبغي على المخربين التأثير على النتيجة بشكل مباشر، بل يكفي تقويض ثقة الناس بالعملية بشكل عام، لإلحاق أضرار جسيمة".

ويشار إلى أن خبراء المركز ساعدوا في ضمان أمن التصويت الالكتروني أثناء انتخاب ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين، التي تولت رئاسة الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي.

المصدر: تاس