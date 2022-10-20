قديروف يدعو لتشديد العقوبات على مروجي الدعاية لـ"مجتمع الميم"

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى تشديد العقوبات في روسيا على مروجي الدعوة لمجتمع الميم والمثلية، تعليقا على مشروع قانون بهذا الصدد رفع للبرلمان الروسي.

وقال قديروف: "أعتبر أنه لشرف لي أن أعيش في دولة يوجد فيها أب وأم ، ولد وبنت، حيث يخبرنا الأدب والسينما والإعلان عن العلاقات الطبيعية في عائلات صحية وقوية".

وشدد على أن حظر الدعاية للمثليين هو "خطوة مهمة وضرورية ومفيدة لكل أسرة، والدولة بأكملها".

وفي وقت سابق، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما لحظر الترويج للمثلية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.

المصدر: RT